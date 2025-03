Secoloditalia.it - Agricoltura, sostenibilità e identità europea: Lollobrigida presenta “Agricoltura È”

Il futuro dell’passa per la, l’innovazione e la riscoperta delle radici europee. Questo il messaggio lanciato dal ministro dell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, durante la conferenza stampa dizione diÈ, il grande villaggio esperienziale che animerà piazza della Repubblica dal 24 al 26 marzo. «L’è il pilastro della nostra Nazione. L’Italia è un punto di riferimento per la qualità, un’eccellenza da offrire al mondo. Ed è proprio questo che vogliamo mostrarla al mondo», ha esordito il titolare del dicastero. Un evento che non è solo celebrazione del settore primario, ma anche un richiamo alla centralità dell’nella costruzione dell’, in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma.