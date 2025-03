Lanazione.it - Agricoltura massacrata dal maltempo. “Sott'acqua 7.000 ettari, danni per 5 milioni nella provincia di Firenze”

, 18 marzo 2025 – "Non è ancora possibile fare una stima definitiva, ma a oggi iall', tra strutturali e soprattutto raccolti, sono stimati in oltre 5di euro per quanto riguarda ladi". Lo afferma Cia agricoltori Italia Toscana Centro secondo cui sono 7.000 glifinitinel territorio del capoluogo toscano a causa degli eventi alluvionali del 14 marzo, con anche la piena del fiume Arno. "Anche stavolta - commenta Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro - siamo alle prese con la conta dei. Se nelle città gli interventi e le misure prese, come gli scolmatori, sono stati efficaci; nelle campagne la situazione è complicata e coningenti. Serve fare prevenzione su tutto il territorio". Empolese Valdelsa Ancora peggiore è la situazionezona Empolese-Valdelsa, nei comuni di Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia, Montelupo, dove anche in questo caso i campi hanno fatto da cassa di espansione: sono zone pianeggianti in larga parte allagate con perdita del raccolto e necessità di ripristino, in totale circa 5 mila, persuperiori a 4di euro".