Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni negli ospedali. Arriva il pulsante rosso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un, direttamente collegato alla sala operativa della polizia. E una linea riservata che collegabolognesi e questura. Il tutto, per intervenire in maniera ancora più tempestiva in caso di aggressione al personale sanitario. Il nuovo sistema è entrato in funzione ieri. Il primo ospedale a dotarsene è stato il Maggiore, dove sono installati 18 pulsanti, tra pronto soccorso e altre aree strategiche. Altri otto ‘bottoni’ entreranno in funzione a breve al Sant’Orsola, mentre al Rizzoli ne verranno installati quattro. L’avvio del progetto di sicurezza, che era allo studio da più di un anno, è stato accompagnato ieri mattina dalla firma del protocollo ad hoc, stipulato tra Questura e. Assieme al questore Antonio Sbordone, presenti la direttrice generale dell’Ausl Anna Maria Petrini, la direttrice generale del Sant’Orsola Chiara Gibertoni e il direttore generale del Rizzoli, Andrea Rossi.