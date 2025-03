Aggressione medici Ficco Saues | Cto modello organizzativo ma serve una riforma del sistema territorio-ospedale

Leggi su Ildenaro.it

“Ben vengano tutte le misure volte a scoraggiare le aggressioni al personale medico ed infermieristico, a partire dai pulsanti anti-aggressioni installati o come la scelta, così come avvenuto per il Cto di Napoli, unicoin Campania peraltro in una struttura di eccellenza, di posizionare la camera calda all’ingresso del pronto soccorso garantendo maggiore efficienza operativa e quindi sicurezza”. Lo afferma il presidente nazionale del, Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria, Paolo.“Tuttavia – aggiunge -, senza interventi strutturali, senza una sostanziale riorganizzazione delcon un significativo investimento dellana territoriale difficilmente se ne uscirà. Soprattutto, se è vero come è vero, che la maggior parte degli atti di violenza nei confronti del personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso vedono protagonisti pazienti in codice di minore gravità o loro familiari”.