Affitti brevi in calo | tasse e divieti scoraggiano il fai da te

Per la prima volta dopo il Covid, sono inglinelle grandi città italiane, e in particolare in quelle a spiccata vocazione turistica.A spaventare gli investitori, l’introduzione del Cin (Codice Identificativo Nazionale), le nuove normative più restrittive, la pressione fiscale e gli obblighi di sicurezza per i locatori. Ma anche il divieto di esporre keybox voluto da alcune amministrazioni comunali. Tutto questo ha spinto un maggior numero di proprietari a passare dagliaglia lungo termine. Ma sono aumentati anche gliin nero.degli, il dato statisticoA febbraio 2025 gli annunci relativi aglinei principali capoluoghi sono calati del -11%, con punte del -20% a Firenze. Roma registra il -9% e Milano il -8%.