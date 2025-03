Tvzap.it - “Affari tuoi è pilotato”, la bomba di “Striscia la Notizia”: cosa si nasconderebbe dietro

Leggi su Tvzap.it

News Tv, il popolare show di Rai1, “”, è finito al centro di un ciclone mediatico dopo una sorprendente inchiesta condotta da “la”. Il tg satirico di Mediaset, noto per le sue indagini pungenti, ha messo in dubbio il carattere casuale del gioco televisivo di punta della Rai, sollevando interrogativi sulla sua trasparenza. (segue dopo la foto)Leggi anche: “”, De Martino al limite: “Basta, me ne vado”, cos’è successoMax GiustiLe rivelazioni di Max Giusti e il budget dell’emissioneIl tutto è esploso dopo un’intervista del 24 settembre 2024 al comico Max Giusti, andata in onda nel podcast Tintoria. Giusti, che ha condotto “” in passato, aveva rivelato che il tv game di Rai1 aveva un limite medio di budget di circa 33.000 euro per episodio.