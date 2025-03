Tvzap.it - “Affari tuoi”, De Martino al limite: “Basta, me ne vado”, cos’è successo

News tv. ", me ne":, Deè al. La partita sfortunata – Una puntata ricca di colpi di scena. Nell'appuntamento del 17 marzo 2025 diStefano Deha quasi perso la pazienza a causa di una partita "sfortunata". Protagonista della scena è stato Momo, concorrente del Trentino Alto-Adige. La modalità di gioco ha fatto letteralmente innervosire il conduttore partenopeo. Un fatto che non si era mai visto prima. ( dopo le foto)"", Deal: ", me ne",La puntata didel 17 marzo ha regalato al pubblico dei momenti decisamente surreali, a tratti paradossali.