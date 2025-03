Zonawrestling.net - AEW: Ecco come si chiamerà il tag team composto da Hologram e Komander

Nei giorni scorsi, ha fatto discutere la scelta della AEW di chiamare ilda“Lucha Stars”: un nome molto banale, quasi stereotipico, per identificare due dei luchadores più atletici e spettacolari all’interno del roster, e soprattutto un nome che richiamava molto da vicino quello dei Lucha Brothers, Penta e Fenix, che hanno lasciato la compagnia per cercare fortuna in WWE. I commenti negativi non sono però rimasti inascoltati.Nuovo nome e nuovo match a CollisionNella giornata di oggi, infatti, è stato annunciato un match per la prossima puntata di Collision, che avrà il tag speciale di “Slam Dunk Sunday”, che vedrà di fronte proprio ildae La Facciòn Ingobernable, rappresentata da Dralistico e The Beast Mortos.