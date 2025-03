Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna: nuovi macchinari ai controlli per ridurre le code

, 18 marzo 2025 – Passeggeri in piedi che vaga in cerca di una sedia, taxi introvabili,chilometriche per accedere aidi sicurezza: i problemi dell’disono ormai arci noti alle cronache e soprattutto agli utenti. Problemi che diventano inevitabilmente più gravi nei periodi di vacanze, come il ponte di Pasqua che si avvicina a grandi passi.più veloci Ma qualche buona notizia arriva: il punto sul maxi cantiere che sta stravolgendo il Marconi arriva dalle parole dell’Ad Nazareno Ventola, mentre presenta la svolta senza glutine dei bar e ristoranti dello scalo. Proseguono, infatti, i lavori di ampliamento e modernizzazione dell’e andranno avanti per tutta l’estate, condizionando in parte la capacità di accoglienza dello scalo. Il Marconi si sta preparando ed è quasi giunta al termine la sostituzione delle macchine radiogene aidi sicurezza con apparecchiature di ultima generazione.