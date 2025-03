Ilprimatonazionale.it - “Adolescenza”, un manuale per i giovani di oggi

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 18 mar – È uscito in questi giorni per la casa editrice Signs Publishing il saggio – firmato dallo psicologo Giuseppe Lorenzetti – “di liberazione perinquieti“. Unper iNelle sue quasi duecento pagine il volume, impreziosito dalla prefazione di Claudio Risé (psicoterapeuta di fama internazionale, docente universitario, giornalista e scrittore), si propone di essere un vero e proprioper idi. Per tutte quelle realtà alle prese con una sempre più difficoltosa ricerca dell’identità. Un lavoro coraggioso e controcorrente che smonta molti dei dogmi del mondo moderno. Scrive lo stesso Risé: «Questo nuovo libro dello psicologo Giuseppe Lorenzetti colpisce innanzitutto per la generosità e precisione con cui offre ai fratelli ancora piùla fune sulla quale issarsi, per uscire dalla palude di banalità e menzogne per loro apprestate dal sistema istituzionaledominante».