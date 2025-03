Quotidiano.net - Addio all’eroina di “Rosetta“ dei Dardenne

Piovono omaggi e souvenir in ricordo di Émilie Dequenne, attrice belga scomparsa a soli 43 anni dopo aver portato al successo, neppure diciottenne, il film dei fratelli Luc e Jean-Pierre. Per quell’interpretazione, fu incoronata miglior interprete a Cannes quando non era ancora maggiorenne. La sua carriera è stata poi ricca di nuovi personaggi ed esperienze, fino all’ottobre 2023, quando rese nota al pubblico la sua malattia, una rara forma di cancro della corteccia della ghiandola surrenale. Negli ultimi giorni, con il peggiorare della malattia, era stata ricoverata all’ospedale parigino “Gustave Roussy“, dove negli ultimi giorni era nel reparto di cure palliative. La Palma d’oro ancora diciassettenne l’ha consacrata giovanissima, ma lei temeva di restare per sempre legata soltantodi quel dramma sociale dei fratelli