Ilrestodelcarlino.it - Addio alla maestra. Adriana Moschetti, aveva 103 anni

Si è spenta all’età di 103, figura molto conosciuta e amata tanto nelle Marche quanto in Emilia Romagna, dove ha vissuto a lungo e lasciato un segno profondo. Da tempo era tornata nei suoli luoghi di origini dopo quarant’trascorsi nell’emiliano. E non è un caso che l a notizia della sua scomparsa abbia raggiunto anche il Bolognese, dove in tanti la ricordano con grande affetto, e da dove probabilmente qualcuno partità per essere presente alle esequie in programma nel primo pomeriggio di oggi. La professoressaera nata l’8 agosto 1921 a Ripatransone. Apparteneva ad una famiglia estremamente numerosa ed era l’ultima di otto figli. Suo padre era un impiegato comunale, la madre insegnante, e proprio da quest’ultima eredita la passione per la scuola. Dopo aver frequentato l’istituto magistrale, vince giovanissima il suo primo concorso e inizia a insegnare tra la sua gente, nel territorio ripano.