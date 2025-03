Formiche.net - Addio al freno al debito. Cosa cambia in Germania

Lachiude i conti con una storia ultra-decennale fatta di rigore sui conti pubblici e austerity, profetizzata prima in patria e poi predicata a tutta l’Europa. Il primo, vero, colpo del non ancora cancelliere Friedrich Merz è il sì del Bundestag alla norma che manda in soffitta il cosiddettoale spiana la strada a un aumento del deficit federale, con l’obiettivo di finanziare il maxi piano di spesa da 500 miliardi (mille, se si considerano i fondi sbloccati per le infrastrutture) destinato al riarmo della.Sono stati 513 i voti favorevoli e 207 i contrari ad abbattere il cosiddetto Schuldenbremse, come viene chiamato in patria, vincolo introdotto dall’allora cancelliera Angela Merkel nel 2009. La clausola impediva altedesco di salire oltre lo 0,35% all’anno.