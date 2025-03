Ilrestodelcarlino.it - Addio a Rossi, pioniere dei locali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In tutti i ristoranti che ha gestito, ha sempre portata una ventata di innovazione. Un imprenditore capace, undell’accoglienza Graziano, fondatore e gestore della Locanda dei Venti di Novafeltria, scomparso all’età di 67 anni. Da tempocombatteva contro una grave malattia, che negli ultimi anni lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Ma nonostante i problemi di salute, non aveva perso lo spirito che lo ha contraddistinto per una vita. Prima della Locanda dei Venti, per molti anni aveva gestito il Jolly Bara, storico locale di Novafeltria. Poi la decisione, presa con la moglie Angela di mettersi totalmente in proprio, costruendo e gestendo il suo ristorante, la Locanda dei Venti intà Ca’ del Vento di Torricella, sempre a Novafeltria. Il locale è diventato subito conosciuto per la sua cucina legata al territorio, con piatti caserecci preparati, le varietà di formaggio di fossa e i migliori tartufi della zona, oltre che fornire un apprezzato servizio di affittacamere.