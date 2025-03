Lanazione.it - Addio a Giorgio Banchelli, punto di riferimento per le bocce

Grande dolore a Sesto, e non solo fra gli sportivi, per la morte, a 86 anni, di(nella foto), pilastro dellesestesi per decennididello sporta livello locale e in Toscana. Presidente della Bocciofila Casa del Popolo di Colonnata fin dagli anni ’70,si era impegnato per la costruzione del Bocciodromo Comunale attraverso un lungo dialogo con l’amministrazione comunale, culminato nell’inaugurazione dell’impianto di via D’Azeglio nell’area del Neto, attuale casa della Bocciofila Sestese, 25 anni fa. Si deve a lui e al suo gruppo l’organizzazione della storica gara giovanile nazionale, il Trofeo Egizio Fiorelli, che proprio tra qualche giorno, il 6 aprile, vedrà la sua cinquantesima edizione. Che, per forza di cose, non potrà che essere, quest’anno, particolarmente sentita.