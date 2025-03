Internews24.com - Adani loda Inzaghi: «Per me è un visionario! Devi avere due palle quadrate per fare quella partita in casa dell’Atalanta…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Per me è undueperindell’Atalanta.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroNel corso di Viva El Futbol su Twitch, Leleha commentato cosi la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, elogiando il lavoro di Simone. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «L’Atalanta poteva essere prima a nove dalla fine per la prima volta nella sua vita. Se lache ha fattola fanno Klopp, Slot, Luis Enrique e altri noi diciamo che è un capolavoro. Usiamo termini alti perché vediamo la strategia, la personalità.dueperindell’Atalanta.è da accostare a unper il peso die per come l’ha interpretata. La lettura deve essere all’unisono: è stata unavinta da una super squadra con un super allenatore.