Ad Arezzo nasce Psychè | la rassegna dedicata alle scienze della mente

, 18 marzo 2025 – Unacon i grandi nomipsicologia epsicanalisi italiane. Ad, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca Città diin collaborazione con Fondazione Guido d’e Fraternita dei Laici che propone tre appuntamenti con professionisti e luminari del settore per guardare al mondo con strumenti nuovi. Partenza giovedì 20 marzo17.00 presso la sala CAMUFraternita dei Laici (via Giorgio Vasari 6) con Luigi Zoja, psicanalista con 50 anni di carriera tra Zurigo, New York e Milano, già presidente del Centro Italiano di Psicologia Analitica e dell’International Association for Analytical Psychology, che presenterà la recente pubblicazione “Dal vertice del mondo al Novecento” (Bollati Boringhieri), in cui affronta la storia d’Italia intrecciando psicanalisi, antropologia e storiografia.