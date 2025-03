Gamberorosso.it - Ad Alcamo c'è una pizzeria "nascosta" in un tex mex, sogno di un'osteopata gourmet

Leggi su Gamberorosso.it

Le prime notizie, parecchi mesi addietro, cominciarono ad arrivare, come al solito, dal passaparola fra golosi (e dal milieu dei sedicenti “quelli che ne capiscono”). Si raccontava di un gradevole e ben messo locale nella cittadina del trapanese che si stava facendo una robusta reputazione per la qualità dell’offerta sul duplice fronte delle pizze e della cucina messicana, connubio singolare, quasi stravagante. Alla barra dell’esercizio – con piglio energico, quasi teutonico – due garbate donne, affiancate, in cucina, un valido team.Rosalba Lo Iacono e Marilena AdamoStoria della-tex mex diRosalba Lo Iacono – una delle due socie – è un autentico personaggio:di successo, con studio gettonatissimo, ha coltivato (coltiva) a fondo le discipline di sua competenza; poi, curiosa e interessata al cibo sin da ragazzina ha, nel contempo, approfondito la conoscenza della cucina messicana, che ha studiato e praticato assiduamente – in privato – per oltre 4 anni, importando spezie e materie prime autentiche del grande paese (dove non è mai stata!) sino a diventarne un’esperta.