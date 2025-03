Bergamonews.it - Acquedotto Algua-Bergamo, il cantiere del Parking Fara e di Porta Sant’Agostino finito entro giugno

. Prosegue ildi Uniacque per il rifacimento dell’. Dopo l’avvio dei lavori in via Maironi da Ponte, da lunedì 10 marzo e fino a sabato 29 marzo sarà attivato un nuovoper il rinnovo della seconda condotta di. L’intervento interesserà il tratto interrato di piazzale, tra viaDipinta e viale delle Mura, comndo modifiche alla viabilità.Avviati nel 2023, sono ormai giunti oltre la metà i lavori per l’opera di sostituzione e potenziamento della condotta di, che da Villa d’Almè giunge al serbatoio di San Agostino in Città Alta servendo il 40% del fabbisogno idrico della città die di una parte del suo hinterland. L’intervento è cofinanziato dal Pnrr nell’ambito degli investimenti sulle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.