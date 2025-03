Liberoquotidiano.it - Acqua, Assolombarda lancia il “libro bianco” con le proposte delle imprese. Dossi: “Comunità idriche e certificati blu per tutelare una risorsa essenziale”

Il 70% della superficie del nostro pianeta è ricoperta d'ma appena l'1% è utilizzabile dall'uomo; per di più, la disponibilità dellasi sta facendo sempre più incerta a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici, rendendola sempre di più un bene prezioso che va preservato e gestito in maniera efficiente e responsabile. Da qui nasce “L'Industria dell'”, ilvoluto dal Gruppo Tecnico Ambiente di, in collaborazione con il Gruppo di LavoroIdrica, redatto dal Settore Centro Studi, Territorio e Ambiente dell'Associazione con i contributi di GREEN Università Bocconi, REF Ricerche, ANRA e Fabio Petruzzelli di AXA XL Risk Consulting. Nelsono anche rappresentati i casi di 10 realtà aziendali impegnate nella gestione dellaidrica: A2A, BrianzAcque, Circular Materials, De Nora, ICR Industrie Cosmetiche Riunite, L'Oréal Italia, MM, Siemens, Simbiosi, STMicroelectronics.