Achille Lauro sold out anche la seconda data al Circo Massimo 2025

DOPO L’ANNUNCIO DI COMUNI MORTALI IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 18 APRILE DISPONIBILE IN PREORDERRIVELA OGGIILOUT DELLAALE 2 NUOVI APPUNTAMENTI A ROMA PER I PALAZZETTI 2026Biglietti in pre-sale da oggi sul canale broadcast IG die in vendita da giovedì 20 marzo alle ore 14 sul sito di TicketoneDopo l’annuncio del suo settimo album COMUNI MORTALI in uscita il 18 aprile e ilout della primaaldi Roma il 29 giugnorivela oggi il tutto esauritoper laromana del 1 luglioe aggiunge due nuove date nella Capitale per il suo tour nei PALAZZETTI rispettivamente il 6 e 7 marzo 2026 al Palazzo dello Sport.Dopo il grande successo di Incoscienti giovani all’ultimo Festival di Sanremo e di Amore disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino,è pronto alla release dell’”album più importante della sua carriera”, un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.