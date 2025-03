Lanazione.it - Acf Arezzo, l'Under 17 non riesce a vincere contro il Cesena

, 18 marzo 2025 – L’ACFraccoglie solo un punto nella sfida casalingail. Le amaranto partono con grande intensità e sfiorano subito il gol al 5’: Placidi batte un corner preciso per la testa di Fracchetti che però colpisce in pieno la traversa. Al 17’ ci prova Hervieux, ma anche il suo tiro si stampa sul montante. Il vantaggio dell’arriva al 41’, quando Bolognesi viene atterrata in area e il direttore di gara assegna il rigore. Dal dischetto, Rosso è fredda e trasforma, portando avanti le cittine. Nella ripresa, ilprende campo e trova il pareggio con Pedrelli: il suo tiro colpisce prima la traversa, poi il pallone rimbalza e finisce oltre la linea di porta. L’non si arrende e torna ad attaccare con Hervieux che al 70’ sfiora il gol con un tiro di poco a lato.