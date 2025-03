Inter-news.it - Acerbi una delle chiavi di Atalanta-Inter: nuovo bomber in tasca!

Leggi su Inter-news.it

Nell’importantissima vittoria in campionato dell’contro l’, spicca la grande prova difensiva di Francesco. Il difensore nerazzurro è stato capace di annullare completamente Mateo Retegui.LA PARTITA – L’ha dimostrato ancora una volta la sua forza andando a vincere in casa dell’nel 29esimo turno di Serie A. Un successo ottenuto con un netto 2-0 che permette alla squadra di Inzaghi di tentare per la prima volta una “fuga” in testa alla classifica, proprio prima della sostanazionali. Il pareggio del Napoli, non andata oltre lo 0-0 a Venezia, consente alla squadra meneghina di allungare a +3 sugli azzurri e a +6 sull’. La squadra di Gasperini, fino a ieri sera miglior attacco del campionato a pari merito con l’, ha chiuso la gara senza riuscire mai ad impensierire Sommer.