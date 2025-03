Iltempo.it - "Accordo senza il padrone di casa". Margelletti, dietro al dialogo Usa-Russia

«Unildi», ovvero l'Ucraina, «non è la fine della guerra». Lo ha affermato Andrea, presidente del Cesi (Centro Studi internazionali), al termine della telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin. «Trump e Putin avevano una comunione di intenti e dalla telefonata è emerso chiaramente, hanno il desiderio comune di arrivare a una risoluzione del conflitto fra di loro», aggiunge, una situazione nella quale «l'Ucraina resta sullo sfondo». «La volontà degli americani di sganciarsi» dal conflitto, concludea LaPresse, «per quanto criticabile o meno, è pienamente legittima». Sulle condizioni poste da Mosca,osserva: «Lapuò permettersi di non attaccare le infrastrutture energetiche ucraina, mentre Kiev non può permettersi di non ricevere armi» ha detto commentando l'apertura del leader del Cremlino, in cambio però dello stop agli aiuti militari.