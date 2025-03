Anteprima24.it - Accesso agli atti, +Europa Benevento ribadisce la centralità della trasparenza amministrativa

Tempo di lettura: 4 minuti“Negli ultimi giorni, il dibto politico locale ha riportato l’attenzione su un tema cruciale per il corretto funzionamentodemocrazia: l’uso responsabile dell’da parte dei consiglieri comunali.con fermezza la, ma sottolinea l’importanza che essa venga perseguita nel rispetto delle regole e con spirito di servizio alla collettività, non come strumento di protagonismo politico.È fondamentale ricordare che il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, Art. 43) garantisce ai consiglieri comunali il diritto di, ma ne disciplina anche le modalità di utilizzo, specificando che tale strumento deve essere funzionale all’espletamento del mandato e non adoperato in modo distorto o per finalità estranee alla propria funzione istituzionale.