Lanazione.it - “Accendi il tuo talento”: al via i corsi gratuiti della Cooperativa Aforisma

Cascina (PI), 18 marzo 2025 – “il tuo”: venerdì 21 marzo alle 16 a Cascina, presso la Biblioteca Comunale in via Comaschi, laorganizza un Open Day per presentare il progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. L'evento aperto a tutti, patrocinato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione Zona Pisana e dal Comune di Cascina, sarà l'occasione per informarsi sulle varie possibilità che sono messe in campo grazie a questa iniziativa che ha l'obiettivo di riaccendere i talenti dei giovani, riattivare l'interesse nella propria crescita personale e professionale, far crescere la fiducia e permettere di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze. “L'Open Day di ‘il tuo’ è un'opportunità molto importante di formazione e crescita personale e professionale per i giovani dell'intera zona pisana.