Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 18 marzo: Domenico Cataldo ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

18edricorrenzePantaleo Corvino e le tante scoperte: il 181925 nasceva, ex arbitro che poi da dirigente del settore giovanile del Lecce lanciò vari calciatori in grado di giocare a certi livelli. Festeggia i sessanta Rashid Rakhimov, vincitore di tre titoli con lo Spartak Mosca.P.S. Devo ammettere che mi accorsi un po’ ‘tardi’ di lui. Verso la fine della sua esistenza, sfogliando il Corriere dello Sport. Non sapevo che in precedenza la sua era stata una firma storica del Messaggero.avrebbe compiuto novant’anni Lino Cascioli.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 18edproviene da Gli Eroi del Calcio.