Ilfattoquotidiano.it - Abusato a 6 anni dal marito della sua baby sitter, la testimonianza in aula: “Mi disse: ‘Anche mio padre faceva lo stesso'”

“Diceva che non dovevo dire niente a nessuno. Mi guidava la mano,tutto lui”. Ha trovato il coraggio di parlare, dopo 13di paura e disagio psicologico, il ragazzo che all’età di 6aveva subito violenze sessuali da parte delsua. È quanto avvenuto oggi, davanti alla Corte d’assise dopo che, nel mese di settembre 2022, il ragazzo riuscì ad aprirsi con la madre ricostruendo gli attimi terribili vissuti.Come riporta BergamoNews, le violenze erano costanti: in una circostanza l’uomo, 68enne, “avrebbe afferrato la mano del bambino per portarsela nelle parti intime”. In un’altra avrebbe condotto il ragazzo, allora minorenne, in camera da letto mostrandogli un video porno e facendosi masturbare con sesso orale, “per poi fare locol piccolo”.epilogo quando un giorno, con la scusa di uscire per sbrigare una commissione, lo “avrebbe deviato in un campo” sottoponendolo ad attenzioni sessuali rivoltanti.