Ilgiorno.it - Abbiategrasso, le strade dei quartieri Aler disseminate di rifiuti. Il Comune: “Ora servono azioni forti”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 18 marzo 2025 – Cumuli enormi dineidi. Una situazione diventata, ormai, insostenibile. Si tratta di immondizia andata aumentando nel tempo per il semplice motivo che non viene ritirata dagli operatori. Il motivo è facilmente intuibile: ci sono dei materiali non corretti che vengono lasciati sul posto. E così ecco che il piccolo cumulo cresce settimana dopo settimana, fino a diventare una versa e propria montagna. Circolo vizioso Tutto questo non fa che aumentare il degrado digià di per sé difficili. Il delegato di quartiere Giuseppe Serra parla di una situazione che va risolta al più presto. “Perché – commenta – è vero che ci sono persone alle quali non interessa il decoro urbano. Ma ci sono anche tante persone per bene che conferiscono correttamente e desiderano vivere in un ambiente pulito”.