A tutto Koné | Devo stare più attento ai gialli lite con Guendouzi? Abbiamo esagerato

Sosta buona per fare un focus su alcuni giocatori, e in casa Roma c’è un Manuun po’ più in ombra rispetto ad altri periodi ma comunque grande risorsa per la squadra. Per lui lunga intervista all’Equipe, nella quale ha toccato diversi temi, a cominciare dai modelli a cui si è ispirato: “Quando ero piccolo ho preso ispirazione da Yaya Touré e Pogba, era il sogno essere come loro. È scioccante vedere cosa ha fatto Yaya Touré in Premer League“. Più interessante però per il popolo romanista gli estratti riguardanti la sua esperienza in giallorosso.Un punto da migliorare è sicuramente l’aspetto disciplinare, con il francese a 8 ammonizioni accumulate: “Onestamente? Gli arbitri sono un po’ offensivi (ride, ndr), ma quando sei un giocatore che ha voglia c’è inevitabilmente un po’ di impegno in eccesso.