Ilfattoquotidiano.it - A Taranto la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale: è Anna Luce D’Amico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

può dare una mano anche alla politica, soprattutto in una terra che nutre una grande sfiducia a causa di decenni di promesse non mantenute? È questa l’idea, provocatoria, di un gruppo di professionisti della comunicazione tarantini – tutti residenti in altre città – in vista delle elezioni comunali che si terranno nel capoluogo jonico dopo la caduta dell’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci. La città dell’Ilva ne ha vissute mille e passa, ora tuttavia vuole stabilire unto, quantomeno virtuale: essere laad avere unasindacacon il supporto del.Ha già un nome,. Un profilo social, con tanto di spot accattivante e surreale: “Unvero. Per”. Una laurea in Politiche urbane, sviluppo sostenibile e gestione delle risorse ambientali e industriali: curriculum in via teorica perfetto per