A Spirano arriva la Sagra contadina e Festa della Primavera

. Se il profumopolenta fumante, il sapore di Polenta e oselì scapac e la bontà di un buon salame bergamasco vi fanno venire l’acquolina in bocca, allora segnatevi queste date: dal 21 marzo al 6 aprile, per tre weekend consecutivi, il Palaspirà di(BG) si trasforma nel tempiocucina tradizionale in occasionela.Qui non si parla di un semplice pranzo o cena, ma di un’esperienza gastronomica che celebra i grandi classicicucina bergamasca. Dai casoncelli alla bergamasca fatti a mano, ripieni e conditi come vuole la tradizione, trippa e pasta al S’Ugama. Poi c’è la polenta con stinco, coniglio e con oselì scapac, ovvero uccelli scappati, decisamente ottimi involtini. Costine e salamelle alla brace. Non mancheranno i salumi e formaggi locali, veri gioielli di questa terra, e una selezione di dolci tipici tra questi la Polenta e Osei Dolce: zucchero, cioccolato, pan di spagna, marzapane, adatta anche ai vegetariani! E ai golosi, ovviamente.