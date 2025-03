Metropolitanmagazine.it - A Potenza scossa di terremoto 4.2 mangitudo: evacuate scuole e uffici

Questa mattina, alle ore 10:00, unadiha fatto evacuare. Secondo i dati dell’Ingv lasi è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio, con una profondità di 14,3 chilometri. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma gli studenti e alcuni dipendenti deglisarebbero scesi comunque in strada.di 4.2 magnitudoVincenzo Telesca, sindaco della città, ha sospeso le attività didattiche nelledi ogni ordine e grado. “Al momento non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose”. Telesca, inoltre, sarebbe “in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le Forze dell’Ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione”.