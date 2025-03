Ilnapolista.it - A Napoli si sono riattivate le cellule dormienti dell’anticontismo

sileÈ bastato un (deludente) pareggio per spazzare via “l’anema e core” della nevrastenica tifoseria partenopea. Per gli amanti del cinema quello di ieri è sembrato il remake di “Caduta nel lago di Como”, il dio del calcio ha voluto che in laguna ci fosse soltanto una scivolata. Poi vabbè scivolare su un campo non idratato, a detta di un Conte, smentito dalla solerte Dazn, è un ulteriore paradosso di una stagione che per tanti aspetti sembra si un remake, ma del primo anno spallettiano. Certo a Spalletti non fu sottratto il miglior giocatore della rosa per distacco a metà stagione. A fine stagione fu ripulita la rosa, alleggerendo il monte ingaggi ed il tasso tecnico. Dando vita ad una delle vittore del campionato più casuali degli ultimi trenta campionati, visti i due unicorni proveniente dalla Corea e dalla Georgia.