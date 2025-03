Ilgiorno.it - A Milano sfila il corteo pro Palestina contro il raid di Israele a Gaza. Tensione davanti al consolato Usa

, 18 marzo 2015 – Bandiere palestinesi al vento, slogan a favore dell'Intifada e accuse adefinito "Stato criminale". Unproha attraversato le strade del centro di, concludendosi in piazza Cairoli: i pro Pal hanno protestato per la fine della tregua con gli oltre 400 morti neiisraeliani. Ilera partito al termine della manifestazione iniziata alle 20 in piazza Mercanti. Prima della manifestazione, momenti disi erano verificati in via Turati intorno alle 19 e 30,alstatunitense, dove un presidio proaveva cercato di muoversi in- non autorizzato - per raggiungere l'altro raduno in piazza Mercanti. I manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell'ordine, che hanno formato un blocco con gli scudi.