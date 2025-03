Milanotoday.it - A Milano è stata trovata una bomba: artificieri sul posto

Un proiettile di mortaio è stato trovato durante uno scavo in via Italo Svevo a(zona Barona)È nella mattinata di martedì 18 marzo. L’area ètransennata e sulsono al lavoro glidei carabinieri.Tutto è accaduto intorno alle 10.20, come appreso daToday.