Metropolitanmagazine.it - A Londra un veicolo si lancia sulla folla: morta una donna e diversi feriti, ma non è attentato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È successo nei pressi del Kings College: aun furgone si èto. Stando alle prime informazioni della polizia sarebbe stato un 26enne alla guida del, è stato arrestato per guida pericolosa. Secondo la Bbc, una delle prime ipotesi sarebbe semplicemente un azzardo stradale, o il risultato di una guida sotto l’effetto di sostanze., furgone sui passanti: unaIl primo bilancio delle vittime riporta la morte di unadi vent’anni. Invece, sempre secondo quanto riportato dalla polizia, isono tre. Di questi, uno ha subito lesioni lievi e non è stato ricoverato. Gli altri due invece sono attualmente in ospedale: uno dei tre è gravissimo. Immediata la rassicurazione della polizia, che ritiene che ‘incidente non sia unterroristico.