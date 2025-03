Lanazione.it - A lezione di legalità con il giudice Grasso

Per la prima volta un, e che, il dottor Pietro, già presidente del Senato, è salito in cattedra all’Istituto ’Folgore da San Gimignano’ per unadia 52 alunni della terza media sui ’I sentieri della memoria’ e le nuove "pagine di, esempi di cittadinanza" della fondazione "Scintille di futuro Ets" in collaborazione con Filomena Massaro e la pedagogista Valeria Eleonora Dondoli. L’iniziativa era inserita nell’ambito del protocollo d’intesa siglato fra Comune, Anpi e scuola. Ad ascoltare ildel maxi processo su Cosa Nostra, gli studenti, la preside Cecilia Martinelli, i docenti, il sindaco Andrea Marrcci, il vice Niccolò Guicciardini, l’assessore alla cultura della memoria Daniela Morbis, l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, le delegazioni provinciale Anpi di Siena e San Gimignano.