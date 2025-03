Bergamonews.it - A Fara Gera d’Adda “Messa da Requiem” in memoria delle vittime del Covid

. Sono passati cinque anni dalla pandemia dae anche se per alcuni può sembrare un ricordo lontano, resta viva la drammaticità di quei giorni e il pensiero per coloro che se ne sono andati. In occasione di questa ricorrenza, sabato 22 marzo alle 21 alla chiesa parrocchiale diil Coro Polifonico Sant’Alessandro, sotto la direzione del Maestro Mauro Carissoni, eseguirà la “dak626” di Wolfgang Amadeus Mozart in commemorazionedel virus. L’evento, di rilevanza artistica e commemorativa, sarà un momento per riflettere sulle difficoltà vissute e sull’importanza dellacollettiva.Grazie ai coristi, ai collaboratori, ai soci fondatori e al supporto dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessora alla cultura e al tempo libero Giusi Modanesi e alla Parrocchia nella persona di don Andrea Bellò, questo evento prende vita come omaggio alla comunità e allastorica.