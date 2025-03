Liberoquotidiano.it - A cento anni dalla nascita l'Arma celebra con un francobollo il campione olimpico nel salto equestre a ostacoli Raimondo D'Inzeo

“Un tributo all'eccellenza italiana nelle competizioni equestri internazionali, ma anche un omaggio all'uomo e all'ufficiale che più di tutti ha contribuito a diffondere il prestigio e la fama della componentedei Carabinieri”. Così si è espresso oggi pomeriggio il Generale di Corpo d'ta Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'dei Carabinieri, alla presentazione delcommemorativo emesso per i 100del Generale di Divisione eD'. Il Comandante Generale, nel salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo aver ringraziato il sottosegretario delle Imprese del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il Coni promotore dell'iniziativa con il presidente della Federazione italiana sport equestri (Fise) Marco Di Paola, l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e Poste Italiane “per il prezioso apporto nella progettazione e nella realizzazione”, ha rivolto un abbraccio ai figli del, Susanna e Guido, presenti in sala.