A cena nell'osteria della Brigata del Pratello

L’osteria formativadelè qualcosa di più rispetto alle classiche e amatissime osterie bolognesi, cantate ai tempi anche da Guccini, perché nasce da un’esperienza avviata nel carcere minorile cittadino grazie a Fomal, ente di formazione nell’ambitoristorazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, e all’Istituto Penale Minorenni “Siciliani” (Ipm), che si trova appunto in via del34, a Bologna.In Italia, queste strutture ospitano minorenni, ma anche giovani fino ai 25 anni quando il reato cui è riferita la pena sia stato commesso primamaggiore età; educare e reinserire nella società è il loro fine istituzionale.Del resto, sottolineano i promotori dell’iniziativa, si tratta solo di mettere in pratica l’articolo 27Costituzione Italiana: «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato».