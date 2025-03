Ilfattoquotidiano.it - A casa di Bridget Jones, nei castelli di Bridgerton e Harry Potter: l’itinerario tra Londra e la campagna inglese nei luoghi di film e serie tv

Per arrivare dalla porticina della libreria di Notting Hill, resa celebre nel 1999 da Hugh Grant e Julia Roberts, fino all’ultimo capitolo della saga diuscito quest’anno, si passa attraverso il binario 9 della stazione londinese di King’s Cross e tanto altro ancora. Il cinema e letv negli ultimi anni, più che mai, hanno fatto incetta di angoli suggestivi e paesaggi mozzafiato della Gran Bretagna per restituire emozioni nelle quali metterci dentro una storia personale indimenticabile.Chi organizza un viaggio al di là del canale della Manica, sette volte su dieci, cerca di scrivere il suo itinerario alla ricerca deiche ha visto sul piccolo e sul grande schermo; posti amati attraverso personaggi che hanno fatto sognare, piangere, o solo molta paura. Gli inglesi l’hanno capito bene, tanto che i percorsi alla ricerca dell’angolo in cui si sono consumate scene epiche sono diventati un motivo di grande attrazione turistica.