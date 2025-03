Ilrestodelcarlino.it - 4 ristoranti a Macerata, Alessandro Borghese: “Prima due passi e poi a mangiare i vincisgrassi”

, 18 marzo 2025 – ‘4’, programma televisivo di, fa tappa a. Tanti i curiosi che si sono avvicinati alle telecamere, che hanno girato in centro per poi dirigersi a ‘L’infinito a tavola’, ristorante aperto in vicolo Monachesi, nel centro storico. Pocosi era lanciato in versi improvvisati in rima sul suo seguitissimo profilo Instagram Il popolarissimo format televisivo, in onda su Sky e Tv8, prevede che ad ogni puntata quattro, scelti su base geografica e simile tipologia di cucina, vengano “assaggiati” dae dagli altri ristoratori in gara, che poi assegnano voti da 0 a 10 in base a criteri come bellezza della location, qualità del servizio, qualità del menù e conto finale. Nei giorni scorsi la produzione del programma e il celebre chef erano stati avvistati a Recanati, dove le telecamere riprendevano via Monte Conero.