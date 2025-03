News.robadadonne.it - 18enne arrestato: avrebbe spinto al suicidio Andrea Prospero, morto a Perugia lo scorso gennaio

“Guarda che stai parlando con un”, e ancora “Mandali giù (riferendosi ai farmaci) con il vino, vedrai che non sentirai dolore, avvertirai anzi solo piacere”. Sono questi alcuni dei messaggi che gli investigatoriro trovato nella chat Telegram tra un, oggi agli arresti, e, il 19enne trovato senza vita lo24in un monolocale di via Prospetto, a, dove studiava informatica.Ilè statonegli scorsi giorni con l’accusa di istigazione al: gli inquirenti pensano infatti che proprio quelle conversazioni potrebbero aver, originario di Lanciano, in Abruzzo, a togliersi la vita con una overdose di farmaci, cinque giorni dopo che la sorella ne aveva denunciato la scomparsa.L’identità del ragazzo, appena maggiorenne, non è ancora stata resa nota, ma secondo le ipotesi della Procura perugina, guidata da Raffaele Cantone, proprio a luipotrebbe aver indicato più volte l’intenzione di suicidarsi, confidandogli i suoi problemi.