18 marzo, è la notte dei Subsonica: stasera il concerto a Firenze

, 182025 - Dopo i clamori della prima tranche del tour che li ha visti esibirsi nelle principali città europee con sei date sold out, iapprodanoal Teatro Cartiere Carrara di, nell’ambito del “Club Tour 2025” prodotto da Live Nation. Sarà l’occasione per vivere tutta la potenza e il calore della band torinese che, dopo quasi 30 anni di storia, continua a trasmettere la propria ineguagliabile energia dal vivo. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio stanno attualmente scrivendo il nuovo disco, che farà seguito a “Realtà Aumentata”, uscito nel 2024. Decimo in studio, “Realtà Aumentata” è composto da undici canzoni che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.