Amica.it - “100 di questi anni”: Claudia Gerini, Edoardo Leo e altre star per l’Istituto Luce

(askanews) – Arriva nei cinema italiani il 17, 18 e 19 marzo il film 100 dianni, che celebra i primi cento anni dell’Istituto. Si tratta di un film collettivo a episodi che omaggia una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali italiane ed europee, nata nel 1924. Alla regia del film ci sono Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno,Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia. A loro ilha chiesto di raccontare, attraverso un cortometraggio, un tratto della nostra storia, della società, del nostro vivere, in chiave di commedia.GUARDA LE FOTO: I film, gli amori, le canzoni I sette registi si sono cimentati con lo straordinario archivio, hanno mescolato e interpretato in maniera inedita la varietà dei materiali esistenti, li hanno ricontestualizzati all’interno di nuove cornici ribaltando, in chiave comica, il loro senso originario.