007 nelle università Perché le opposizioni dicono no all’articolo 31 del ddl Sicurezza

Stasera il disegno di legge recante “Disposizioni in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” – ribattezzato ddl– sarà alle commissioni congiunte Affari costituzioni e Giustizia, poi passerà in Aula al Senato.Sul testo, approvato dalla Camera a settembre, si sono ricompattate le. All’accusa di “Grande Fratello”, la maggioranza di governo ha sempre replicato parlando di allarmismi ingiustificati.In particolare, a unire leè l’articolo 31 che riporta “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la”, ovvero dell’intelligence. Questo prevede, tra le altre cose, la collaborazione delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità ma anche dellee degli enti di ricerca con l’intelligence.