Unplugged Playlist, Valentina Grimaldi e il suo Viaggio Musicale

Benvenuti a un nuovo episodio del podcastdi Periodico Daily! Oggi abbiamo il piacere di ospitareche torna con un nuovo album, “L’amore del silenzio”, Un Nuovo Capitolo: “L’amore nel silenzio”, già nota per i suoi due singoli “Come nel vento” e “Io voglio te”, ha presentato il suo nuovo progetto: un disco intitolato “L’amore nel silenzio”. Questo lavoro rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, poiché non si tratta solo di un singolo, ma di un intero progetto che include un cd singolo, un formato che richiama un’epoca passata. Un Ritorno al Formato FisicoLa scelta di pubblicare il singolo in formato compact disc è stata deliberata dae dal suo staff per sottolineare l’importanza della musica come esperienza tangibile.