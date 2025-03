Dailyshowmagazine.com - ? Un Nuovo Episodio di Unplugged Playlist con Mister X!

Benvenuti in undel podcastdi Periodico Daily! Oggi ci aspetta un’ospite speciale,X, al secolo Giovanni Smerigliuolo, DJ e produttore, con il quale Donatella palazzo e Sofia Riccaboni esplorano l’affascinante universo dei DJ e dei set musicali.X: Il DJ che Infonde Passione nella MusicaX racconta la sua esperienza nel settore. Dopo anni di ascolti e balli, ha deciso di intraprendere la carriera di DJ. La sua passione per la musica è radicata nella cultura degli anni ’90, vissuta in una discoteca a Caserta. Con grande entusiasmo, condivide come ha iniziato a mixare e l’importanza della formazione continua, sottolineando l’equilibrio tra tradizione e innovazione. La Magia del Vinile e la Musica DigitaleUna delle domande più intriganti riguarda l’amore dell’artista per il vinile.