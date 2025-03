Dailyshowmagazine.com - ? Un Nuovo Capitolo Musicale Per Il Duo Daudia e il Loro Album “Il Nostro Tempo”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a una nuova puntata di Unplugged Playlist, il podcast che esplora il mondo della musica. Oggi Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni ospitano un duo pop che sta facendo parlare di sé, i, che sono Claudia Pasquariello e Davide Maiale, fuori dal 24 gennaio 2025 con l’“Il”. L’è composto da 11 brani che esplorano esperienze personali, emozioni di riscatto, sacrificio e amore, raccontando storie che risuonano con chiunque si riconosca in questo “momento”. Con pezzi alternati in italiano e inglese, il duo mescola influenze sonore provenienti sia dall’Italia che dagli Stati Uniti, dando vita a una narrazionesenza limiti. Il Momento Giusto, La Filosofia deine “Il”“Il” rappresenta per iil periodo attuale dellavita